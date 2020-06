Politie onderzoekt of Maddie-verdachte link heeft met 25 jaar oude verdwijning Jaïr (7)

Het coldcaseteam van de politie Den Haag onderzoekt of de Duitse man die wordt verdacht van moord op de Britse peuter Madeleine (Maddie) McCann ook gelinkt kan worden aan de verdwijning van Jaïr Soares (7) in Monster.

,,Wij nemen hierover contact op met onze Duitse collega’s en bekijken of er een eventueel verband bestaat’’, stelt de politie in een korte verklaring. De 43-jarige Duitser Christiaan Brückner wordt sinds een week verdacht van moord op de Britse peuter die in 2007 verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz, toen haar ouders uit eten waren. De man zit momenteel in een Duitse cel voor verkrachting van een 72-jarige vrouw.

Brückner wordt inmiddels ook in verband gebracht met de moord op de Duitse tiener Carola Titze in het Belgische De Haan en de verdwijning van het 6-jarige Duitse jongetje René Hassee in Portugal, beide in 1996.

Soares

Het 7-jarige Rotterdamse jongetje Jaïr Soares verdwijnt op 4 augustus 1995 als hij samen met zijn ouders, zijn één jaar oudere broer, een vriendin van zijn ouders en haar dochtertje het strand van Monster in Westland heeft bezocht. Als hij met zijn ouders een patatje heeft gegeten bij de strandtent gaat hij buiten spelen. Daar blijkt hij even later te zijn verdwenen.

Geen spoor wordt er meer van hem teruggevonden. Zoekacties, ook jaren later, waarbij zelfs met hulp van defensie het hele duingebied wordt uitgekamd levert nog niet het minste spoor op. Uitzonderlijk, ook voor de politie.

Volledig scherm De zoektocht op 4 augustus 1995 naar Jaïr Soares in de duinen bij Monster. © Archief Thierry Schut

Leo Simaïs is coördinator van het coldcaseteam van de politie Eenheid Den Haag. Hij en zijn team probeerden vorig jaar nog een keer een doorbraak te forceren. Dertig tips kwamen er binnen, elke tip kwam onder een vergrootglas te liggen, maar Jaïr was spoorloos en bleef het.

Quote We zullen hem nooit vergeten en zullen altijd, altijd blijven speuren Leo Simaïs

Het betekent niet dat Simaïs en zijn team de zaak hebben opgegeven. Toen de politie in de zaak van Maddie een Duitser arresteerde en duidelijk werd dat hij meer zedendelicten had gepleegd, besloten ze het contact met Duitsland te zoeken om de Haagse bevindingen naast de Duitse te kunnen leggen. ,,We weten niet wat het gaat opleveren, maar we horen dit, en dan schiet meteen deze jongen weer door je gedachten. Toen Jaïr verdween was hij negentien. We zullen hem nooit vergeten en zullen altijd, altijd blijven speuren.’’