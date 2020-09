Politie onderzoekt mogelijke ontvoering in Nijmegen, getuige spreekt van ‘klopjacht’

LIVE | Bijna 100.000 besmettin­gen in Nederland, zakenvrouw besmet 15 anderen in vliegtuig

18:43 Het aantal gemelde besmettingen blijft stijgen en er zijn meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het RIVM meldt vandaag 2.217 besmettingen, gisteren waren dit er 1.844. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni, toen het aantal tests sterk werd opgevoerd. Er zijn 26 mensen in het ziekenhuis opgenomen en twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.