Politie: Nog niemand aangehouden voor afvaldumpingen snelwegen

Vogelgriep op pluimveebe­drijf in Dalfsen: 88.000 eenden geruimd

In Dalfsen is op een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om de schadelijke hoogpathogene variant, is woensdag bekendgemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

27 juli