Politie: ‘Motorrijder in tankshop is bewoner brandend huis Huissen’

Iets eerder die ochtend, om 04.50 uur, kreeg de brandweer een melding over een woning in Huissen. Op slechts vijftien minuten rijden vanaf het tankstation stond een huis in brand op een bedrijventerrein. Omdat de situatie moeilijk in te schatten was, riep de politie ook de EOD op. Er was tijdens de brand niemand in de woning aanwezig. Op het bedrijventerrein zijn drie omliggende woningen ontruimd, ook zijn verschillende bedrijven niet bereikbaar.



De politie vermoedt volgens een woordvoerder dat er een verband is tussen de woningbrand en het ongeluk, maar wil verder niets kwijt in verband met het lopende onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek in de woning. De politie wil geen verdere mededelingen doen. Het gaat volgens burgemeester Josan Meijers om de woning van de motorrijder. Er is uit voorzorg veel brandweer, politie en medisch personeel aanwezig.



Op een bedrijventerrein tussen Huissen en Bemmel waren drie omliggende woningen ontruimd, ook waren verschillende bedrijven niet bereikbaar. Volgens burgemeester Meijer kreeg de brandweer rond 04.50 uur een brandmelding over een woning in de straat, rond die tijd reed de motorrijder het tankstation langs de A325 binnen. Brandweerlieden troffen in de woning een brandgevaarlijke en verdachte situatie aan, zo laat een politiewoordvoerder weten.