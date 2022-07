Politie: mogelijk verband woningexplosie Huizen en aanslagen na drugsconflict Utrecht

met videoVeel vragen in Huizen nadat vannacht een ontploffing plaatsvond in een woning die een week eerder nog werd gesloten door de burgemeester wegens ‘ernstige dreiging’. Mogelijk maakt de explosie deel uit van een reeks incidenten in de regio Utrecht, bevestigt nu ook de politie.

Bij een woning aan de Roef in Huizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ontploffing plaatsgevonden. Door de explosie is de woning zwaar beschadigd geraakt. Omdat niet duidelijk is of het ontploffingsgevaar is geweken, zijn vijf omliggende woningen ontruimd. De bewoners van drie woningen konden zondagmiddag weer terugkeren. Bij twee huizen wordt nog onderzoek gedaan. Zondagavond is er een informatiebijeenkomst voor bewoners.

De ontplofte woning werd vorige week samen met een ander huis in de straat door de gemeente gesloten vanwege een ernstige dreiging. Daarna kwam er een speciale bewakingseenheid in de straat, die later is overgegaan op verscherpt toezicht. Afgelopen donderdag is iemand aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dreiging, meldt de gemeente op de website.

Meerdere incidenten

De sluiting en de daaropvolgende explosie lijkt te passen in een rijtje incidenten in de regio Utrecht, denkt ook de politie. Vorige zaterdag kwam een omvangrijk drugsconflict aan het licht na een aanslag op een woning in Hoef en Haag (Vianen). Zondag volgde daarop eenzelfde soort aanslag bij een chalet in Tienhoven. Dezelfde dag nog volgde de sluiting van de twee woningen in Huizen. Ook in Nieuwegein en Hoef en Haag gingen extra huizen op aanraden van politie en OM op slot.

De reden werd daar toen echter niet expliciet bij genoemd. Nu bevestigt de politie dat deze sluitingen in verband staan met de eerdere explosies, en ook de explosie in Huizen afgelopen nacht past volgens de politie in dit rijtje.

Volledig scherm Zondagmorgen 10 juli tegen 01.50 uur heeft een explosie plaatsgevonden in een woning aan de Roef in Huizen. © Caspar Huurdeman

Bij al deze zaken is volgens het Openbaar Ministerie en de politie afgelopen donderdag een 42-jarige verdachte uit Den Haag aangehouden. Volgens bronnen van deze site gaat het om Rachid A. Het OM meldt dat A. nog vast zit. Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De bewoners van de betreffende woningen zijn vorige week al elders ondergebracht. De politie kan niet zeggen of er tegen hen ook een verdenking loopt.

Impact

Burgemeester Niek Meijer zegt zich bewust te zijn van de impact op de buurt. ,,Deze dreiging richtte zich vooral op de woning waar nu de explosie is geweest, midden in een woonwijk. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uiteraard is iedereen in de omgeving enorm geschrokken. Eerst de sluiting en nu deze explosie.”

Meijer zegt dat zijn zorg ligt bij de bewoners en omwonenden. ,,We bekijken met alle betrokken partijen welke stappen gezet moeten worden.” Het is niet bekend om wat voor dreiging het ging.

Niemand was op het moment van de explosie aanwezig, en niemand is gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder is er onder meer veel schade aan de gevel van de woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek en vond geen andere explosieven, aldus de woordvoerder. Volgens de politie kunnen de bewoners naar verwachting in de loop van de dag weer terug.

Volledig scherm Bij de Grip 1-situatie waren politie, recherche, brandweer, EOD, burgemeester en gemeentelijke ambtenaren aanwezig. © Caspar Huurdeman

Volledig scherm Ook de EOD was aanwezig in verband met de explosie. © AS Media

Volledig scherm Zondagmorgen 10 juli tegen 01.50 uur heeft een explosie plaatsgevonden in een woning aan de Roef in Huizen. © AS Media