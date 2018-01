Politie maakte heimelijke opnames in Satudarahclubhuis Geleen

Leeuwarden herdenkt Remon Bruinsma (18)

4 januari De overleden Remon Bruinsma (18) is vanavond in Leeuwarden herdacht met een respectvolle tocht. Zijn lichaam werd maandag na een maand teruggevonden in het water van de Noordersingel in Leeuwarden. De politie meldt dat er geen in- of uitwendig letsel is gevonden. Remon is hoogstwaarschijnlijk verdronken.