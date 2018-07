Politie maakt zich ernstig zorgen over verdwenen student uit Maastricht

Volgens Power senior is zijn zoon naast diens studie actief als dj in de rave-scene. ,,In de nacht van zijn verdwijning was hij op een feest in Maastricht en besloot plotseling naar Berlijn te gaan. John is een superslimme vent maar kan ook een duistere kant hebben en daar maken we ons zorgen over. Ik vraag iedereen uit de club-scene met informatie over onze zoon met klem om zich te melden. Al was het alleen maar om te zeggen dat John veilig is", zei de vader in een wanhopige informatieoproep op de Ierse radio.



Power probeert toegang te krijgen tot het Gmail-account van zijn zoon om te zien of dat de afgelopen weken werd gebruikt maar stuit daarbij naar eigen zeggen op privacywetten die dat verhinderen. Telefonisch contact met zijn zoon is volgens hem onmogelijk omdat John zijn mobieltje onlangs verkocht.