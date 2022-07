Politie maakt (kalm) einde aan klimaatacties bij 22 ING-kantoren

Bij uiteindelijk 22 ING-vestigingen in het hele land hebben klimaatactivisten van Extension Rebellion vanmiddag gedemonstreerd tegen de diensten die de bank verleent aan bedrijven in de fossiele industrie.

Tot sluitingstijd legde ING de demonstranten niets in de weg, en belemmerden omgekeerd de actievoerder ook personeel en klanten niet, anders dan hen verbaal aan te spreken op het in hun ogen te zeer tekortschietende klimaatbeleid van de bank. Toen de filialen om vier uur sloten, moest de politie eraan te pas komen om de demonstranten ertoe aan te zetten alsnog te vertrekken. Dat gebeurde volgens Anne Hofstede, een van de organisatoren, in de meeste gevallen vreedzaam. Op acht plekken hebben actievoerders zich laten aanhouden.

Volledig scherm Politie beëindigt demonstraties van Extinction Rebellion bij ING-banken. © Hans Nijenhuis

De acties waren veelal beperkt in omvang. Bij de vestiging op het Haagse Tournooiveld, om de hoek bij het kantoortje van premier Rutte, ging het om vijf activisten die met een spandoek in het midden op de vloer gingen zitten. Ze bliezen op fluitjes, waarna actieleider Sofie een toespraak begon. Het personeel van de vestiging keek even op maar ging vrijwel meteen verder met het bedienen van de klanten. ,,We wisten dit dat eraan kwam”, vertelde een medewerkster. En tegen de activisten: ,,Ga gerust jullie gang, maar om vier uur gaan we wel sluiten.”

,,Demonstreren is hun goed recht, en zolang ze klanten en personeel niet hinderen, kunnen ze hun gang gaan", zegt woordvoerder Harold Reusken van het landelijk hoofdkantoor van de bank.

Toen het tegen vieren liep en de actievoerders niet van zins waren te vertrekken werd de politie gebeld. Die pakte het bij de vestiging aan het Tournooiveld, heel kalm aan. Na twee gesprekken met de dienstdoend coördinator van de politie gingen demonstranten alsnog vrijwillig naar buiten, alleen hun aanvoerder, Sofie, liet zich aanhouden. Zij werd uiteindelijk door twee agenten weggedragen. De andere klimaatactivisten bedankten de politie voor hun vriendelijke optreden: ,,Dat hebben we wel eens anders meegemaakt.”

Volledig scherm Politie beëindigt demonstraties van Extinction Rebellion bij ING-banken. © Hans Nijenhuis

ING steekt volgens Extinction Rebellion elk jaar nog steeds zo’n 8,5 miljard euro in olie en gas, ook in nieuwe projecten. ,,We voeren al langer actie, maar ING wil niet luisteren. Klanten moeten nu ook maar eens weten wat hun vertrouwde bank doet met hun geld”, aldus Anne Hofstede, een van de deelnemers aan de actie.

Vorig jaar kondigde ING aan te stoppen met het financieren van nieuwe fossiele projecten. ,,Maar dat betreft alleen directe financiering van projecten zelf, en dat is slechts 10 procent van het totale bedrag dat de bank in de fossiele industrie steekt. De financiering van bedrijven die dat soort projecten ondernemen, gaat intussen gewoon door”, zegt Ernst-Jan Kuiper, vandaag actievoerder in Amersfoort maar in het dagelijks leven klimaatwetenschapper. Hij is aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het smelten van de ijskappen.

Kuiper noemt als voorbeeld het Noorse bedrijf Aker BP, dat gespecialiseerd is in het zoeken en winnen van voorraden olie en gas. ,,ING verstrekt dat bedrijf nog steeds miljoenen aan leningen voor wat dan heet ‘de algemene middelen’”, zegt hij. ,,Maar dat bedrijf heeft maar één activiteit, dus waar gaat dat geld dan heen?”

Kuiper is al verschillende malen met ING in gesprek geweest, zegt hij. ,,Dan zeggen ze dat het nog eens moeten bestuderen en doorrekenen. We moeten zeker in gesprek blijven, maar als het helemaal niks oplevert moeten we in actie komen, er is gewoon geen tijd meer.”

Harold Reusken van ING zegt in een reactie dat de bank zich vorig jaar heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, die ertoe moeten leiden dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 a 2 graden aan het eind van deze eeuw. De uitstoot van broeikasgassen zou in 2050 moeten zijn teruggebracht tot ‘netto nul’. ‘Netto nul’ betekent dat de totale uitstoot aan broeikasgassen van een bedrijf of land gelijk is aan de uitstoot die het bijvoorbeeld door bomenaanplant uit de atmosfeer verwijdert.

,,Wij zijn hard bezig onze leningen aan de olie- en gassector daarmee in lijn te brengen. In 2025 zal onze olie- en gasportefeuille 12% kleiner zijn vergeleken met 2019. Dit is een tussentijdse doelstelling op de route naar netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050. Onze financiering van kolen zal per eind 2025 nagenoeg nul zijn", zegt Reusken. ,,Daarmee doen we recht aan de wereldwijde vraag naar energie die voor een groot deel nog altijd fossiel gedreven is, én aan de klimaatdoelen van Parijs. Er is namelijk een transitieperiode nodig om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie over te gaan en wij willen onze klanten graag ondersteunen bij deze transitie.”

Al zeven keer eerder voerde Extinction Rebellion (XR) dit jaar actie bij ING, twee keer werd de lobby van het hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost bezet. Elke keer eindigde dat met een nacht in de cel. Maar niet eerder was het op zoveel plekken tegelijk als vandaag.

Extinction Rebellion ziet zich als een wereldwijde burgerbeweging die met ontregelende acties strijdt tegen klimaatverandering en vóór behoud van een leefbare wereld. De drie eisen van XR aan overheid en bedrijven zijn: 1. Wees eerlijk over wat de mensheid te wachten staat.

2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en breng de uitstoot van broeikasgassen terug naar ‘netto 0’ in 2025. (‘Netto nul’ betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen gelijk is aan de uitstoot die ze bijvoorbeeld door bomenaanplant uit de atmosfeer verwijdert.)

3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.