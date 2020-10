Politie laat incident tussen vijf boa's en een ‘coronahoester’ liggen: ‘Nergens bewijs voor’

Het incident is al van het begin van de corona-epidemie. Het duurde lang voordat de man voor de rechter moest verschijnen, doordat zijn advocaat Titia Fuchs camerabeelden van het incident had opgevraagd. En met succes: daarop is slechts te zien dat de man, die op weg was van zijn huis naar de Albert Heijn, de boa’s passeert. Pas verderop wordt hij aangehouden. Van spugen of hoesten is niets te zien.