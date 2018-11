Politie krijgt meer geestelijk verzorgers

Met de uitbreiding voert het kabinet een voorstel uit van ChristenUnie (CU) en CDA. Politiemensen krijgen in hun werk dagelijks te maken met ingrijpende situaties, soms op leven en dood. Ze moeten vaak handelen in een moment, aldus CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,De zingevingsvragen en dilemma's die ze daarbij ervaren moeten ze bespreekbaar kunnen maken.'' Geestelijk verzorgers kunnen dan begeleiden en helpen.

Nog deze maand wordt gestart met de werving. De nieuwe begeleiders kunnen naar verwachting over een half jaar aan de slag.

Bonden

Politiebond ACP pleitte in 2016 al voor het inrichten en aanbieden van geestelijke verzorging in alle eenheden van de Nationale Politie en niet pas in 2018 zoals die laatste toen aankondigde. De Nationale Politie zei tot 2018 te willen werken met slechts een klein landelijk team en daarnaast externe geestelijke verzorgers in te willen huren voor de ondersteuning van collega’s.

Bonden en werkgever waren het er al eerder over eens dat binnen de Nationale Politie behoefte is aan geestelijke verzorging en dat dit, gezien de lange voorgeschiedenis, op korte termijn gerealiseerd hoorde te worden. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Van der Steur onderstreepte dat ook in een brief aan de Tweede Kamer in april 2016.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp noemde het toen “te gek voor woorden” dat de politieorganisatie aan de ene kant zegt meer aandacht te willen voor zingevingsvraagstukken in het politiewerk en oog te hebben voor de geestelijke gezondheid van de collega’s, maar dat dit aan de andere kant nog steeds niet is geregeld. ,,Er is geen excuus om hier niet vandaag nog mee aan de slag te gaan. Als je de collega’s die iedere dag in de frontlinie staan echt serieus neemt moet dit heel snel worden geregeld en niet pas in 2018. Politiemensen dragen bijzondere verantwoordelijkheden en lopen uitzonderlijke risico’s. Er worden hoge eisen gesteld aan onze collega’s die middenin de maatschappij werken. Zij moeten morele keuzes maken en kunnen de impact van politiewerk ook heel persoonlijk ervaren. We vinden dat politiemensen, al dan niet vanuit hun geloofsovertuiging, ten alle tijde een beroep moeten kunnen doen op geestelijke ondersteuning. Belangrijk is ook dat leidinggevenden daarvoor oog hebben en weten welke mogelijkheden de organisatie hen daarin biedt.”