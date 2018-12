Politie krijgt honderd tips over messentrekker die vrouwen aanviel

De afgelopen twee weken werden drie vrouwen aangereden en gestoken in de omgeving Egmond. De politie onderzoekt de zaak en houdt een klopjacht op de dader. Inmiddels zijn er tegen de honderd tips binnengekomen, maar er is nog geen zicht op een verdachte, meldt een woordvoerder. ,,We hebben ook heel veel camerabeelden uit de omgeving gekregen, dat is heel fijn. Maar die moeten we allemaal bekijken. En we zoeken ook nog steeds naar nieuwe informatie, dus tips blijven welkom.’’