Politie kan 200.000 privé-camera's gebruiken, maar wil er nog véél meer

VIDEO Kilo's hennep gevonden in het huis van ouders van Yuri van Gelder

9 januari De politie heeft vanmiddag 2,4 kilo gedroogde henneptoppen gevonden in het huis van de ouders van turner Yuri van Gelder in Waalwijk. De politie bevestigt alleen dat er op een adres aan de Ds. Louwe Kooymanslaan in Waalwijk hennep is gevonden. Volgens een ooggetuige die erbij was, gaat het om het adres van de ouders van de topturner.