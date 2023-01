Politie kamt scholen Deventer uit na tip over schutter Zwijndrecht: ‘Iemand die erg op hem leek’

Camerabeelden

Het bleek loos alarm. De nog altijd voortvluchtige schutter, die zaterdag zijn ex en ex-schoonmoeder neerschoot , werd niet aangetroffen. ,,We hebben de camerabeelden van beide scholen bekeken en het was wel iemand die erg op hem leek’’, meldt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,We hebben alles doorzocht totdat we echt zeker wisten dat hij niet aanwezig was.’’

Wie de melding deed kan de politie niet zeggen, maar Westerhof benadrukt dat ze elke serieuze tip oppakken en valideren. ,,Uiteraard hebben we bepaalde criteria voor wat een serieuze tip is, maar daar kan ik niet over uitweiden. In dit geval was de tip serieus genoeg en besloten we om erheen te gaan. Liever een keer te vaak dan dat we te laat zijn en er wel iets gebeurt.’’