Politie: Jacht op Arnhemse agent na geweld in park is onacceptabel en strafbaar

In het filmpje is te zien hoe een jongeman een vuistslag krijgt van de agent. Daarna neemt de agent ook een vechthouding aan. Dit gebeurde volgens de politie nadat er moest worden opgetreden in het stadspark, toen het hier dinsdagavond rond 20.00 uur te druk werd. Een klein deel van de mensen vertrok niet, maar begon agenten uit te schelden, te belagen en te bekogelen met onder meer flessen en kratten. Ook een ambulance werd bekogeld.



De politie moest uiteindelijk ‘gepast geweld’ gebruiken na meerdere verzoeken om te vertrekken. Agenten stormden op feestvierders af. Een agent deelde een klap uit. Op de beelden wordt verschillend gereageerd. Sommigen zijn lovend over het optreden van de agent. ‘Politie doet gewoon zijn werk’, zegt iemand op Twitter. ‘Deze wappie was de hele tijd al aan het provoceren, een stuk steen was de druppel’. ‘Chapeau, als je niet wil luisteren moet je maar voelen’. Anderen schelden de betreffende agent uit of noemen het incident ‘niet acceptabel’. De agent wordt meerdere malen een ‘straatvechter’ genoemd.



Dat dit geweld is gefilmd en veelvuldig wordt gedeeld op sociale media ‘hoort bij deze tijd’, aldus Hoekstra in een reactie gisteravond. ,,Maar de manier waarop er over deze collega gesproken wordt, is opruiend en teksten bevatten in sommige gevallen smaad en laster. De impact op collega’s en hun familieleden is enorm. Dat accepteren we niet”, zegt zij. De politie benadrukt dat opruiing strafbaar is, net als smaad en laster.