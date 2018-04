Politie-inval bij No Surrender Haarlem: clubhuis dicht, tien arrestaties

Stenen Labrador waakt over kindergraven in Goes

9:00 Een stenen Labrador waakt sinds gisteren over de kinderafdeling van de algemene begraafplaats in Goes. Iris en Paul van den Akker lieten het beeld plaatsen. Zo hebben ze het gevoel dat ze hun zoon Quinten, die in 2015 aan leukemie overleed, na een bezoek niet meer zo alleen op een grote, anonieme begraafplaats achterlaten.