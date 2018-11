Politie in gesprek met tipgever mogelijke vindplaats Willeke Dost

De politie in Noord-Nederland gaat in gesprek met een tipgever die claimt dat het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost mogelijk in een weiland in het Drentse Koekange kan liggen.

De vermissingszaak van Dost kwam onlangs weer in het nieuws na berichten dat er aanwijzingen zouden zijn dat het meisje in het weiland zou zijn begraven. Zo zouden honden op de bewuste plek aanslaan. Twee mannen uit Drenthe dreigden zelf te gaan graven als de politie niet in actie zou komen.

Volgens de politie is er een afspraak gemaakt met de tipgever zodat hij ‘nadere tekst en uitleg kan geven over de zoekactie‘. Pas daarna zal de politie beslissen of de informatie aanleiding is tot verdere stappen.

Volgens een woordvoerder van de politie is bekend dat er vorig jaar een particuliere zoekactie is geweest, die mogelijk aanwijzingen zou hebben opgeleverd. Er is overleg geweest met dit particuliere zoekteam en zij hebben hun onderzoeksresultaten met de politie gedeeld. Hier is vervolgens nader onderzoek naar gedaan. Dat onderzoek heeft enige tijd in beslag genomen. Na de afronding daarvan zag zowel het Cold Case Team als het Openbaar Ministerie (OM) geen aanleiding om op basis van de toen beschikbare informatie in de grond te zoeken.

Nieuwe informatie

Als er sprake is van nieuwe informatie, dan zullen politie en het OM naar eigen zeggen altijd een nieuwe afweging maken. Of er in dit geval sprake is van nieuwe informatie of gewijzigde omstandigheden, is volgens een woordvoerder nu nog niet te zeggen. Dat wordt nu onderzocht. Het Cold Case Team stelt het naar eigen zeggen op prijs dat mensen informatie met het team willen delen.