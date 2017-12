Politie in de weer met vechtpartijen Zaandam

Code geel door onstuimig weer in kustprovincies

7:31 Het KNMI heeft in verband met de harde wind een code geel afgegeven voor de kustprovincies. In Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied waat het stevig. Er is kans op windstoten die oplopen tot 90 kilometer per uur. In de loop van de ochtend neemt de wind weer af.