Politie houdt vrouw (61) aan voor drogeren en bestelen 94-jarige man

Lekker Makkelijk De antizij­wiel­tjes­club is net een soort moedermelk­maf­fia

19:02 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Hanneke hoort in het koffiehuis dat ze geen zijwieltjes voor haar dochter had moeten kopen, omdat die slecht zijn voor de evenwichtsbeheersing.