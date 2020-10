Politie houdt jongeren voortaan bij licht strafbaar feit buiten het strafrecht

Politie pakt wapenbezit aan: ‘Verschil tussen zakmes en een wapen waarmee je dwars door iemand heen steekt’

11 september Rondlopen met een mes op zak. De politie in Dordrecht gaat de zorgelijke trend die zich steeds verder lijkt door te zetten onder jongeren aanpakken. ,,We moeten echt de denkwijze van die jongeren zien te veranderen”, zegt Joke Kaijim, teamchef van de politie in Dordrecht.