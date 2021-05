Politie houdt grote controle in omgeving fruithandel De Groot na nieuwe schietincidenten

Weer mogelijke aanslag rond De Groot Hedel: woning beschoten waar vorig jaar brand werd gesticht

2 mei HEDEL - Er is zaterdagnacht geschoten op een woning aan de Hondsneststraat in Hedel. Het gaat om een huis waar vorig jaar juni ook al een incident was, de voordeur werd destijds in brand gestoken. Die keer was er een link met de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot. Het lijkt erop dat daarvan ook nu sprake is; de politie zoekt dit uit.