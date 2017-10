Politie heeft verdachten plofkraak Friesland in het vizier

,,De mannen zijn na verhoor vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs tegen hen was om ze langer vast te houden'', zei een woordvoerster van de politie Noord-Nederland. ,,Ze blijven overigens wel verdachten.'' In verband met het onderzoek kon ze niet verder op de zaak ingaan. De mannen worden verdacht van het plegen van een plofkraak op een pinautomaat van de Rabobank in Bakkeveen. Omdat er explosief materiaal achterbleef, waren tien woningen ontruimd. Gisteren werd om dezelfde reden een tiental woningen ontruimd in het nabijgelegen Haulerwijk.

Harde knal

Iets na 03.00 uur werden omwonenden van de Poiesz-supermarkt aan de Duerswaldmer Wei in Bakkeveen gewekt door een harde knal. Al snel bleek dat de geldautomaat in de muur van de winkel was opgeblazen. De daders reden na de kraak weg in een donkere auto in de richting van Haulerwijk. Of er iets is buitgemaakt, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bezig met het verwijderen van explosief materiaal uit de geldautomaat.



In Haulerwijk mislukte gistermorgen omstreeks 3 uur een plokkraak op een pinautomaat. Omdat er toen ook explosiegevaar was werden tien woningen ontruimd. De EOD haalde met behulp van een robot een vermoedelijk explosief uit de pinautomaat en bracht dat op een veilige plek tot ontploffing. Of er verband tussen de twee plofkraken is, is nog niet duidelijk.