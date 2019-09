Politie heeft nog geen zicht op dader moord advocaat Derk Wiersum (43)

Vorige week woensdagavond werd ook de 32-jarige voormalig profvoetballer Kevin Maynard neergeschoten aan de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost. Hij zat alleen in een auto en was onderweg naar een vriend om daar voetbal te gaan kijken, toen hij onder vuur werd genomen. Zijn wagen kwam vervolgens tot stilstand tegen een brandweerkazerne. Volgens de politie is het aannemelijk dat hij op dat moment zwaargewond was en daar toevallig crashte. De twee daders gingen er vandoor op een motorscooter.



De politie denkt dat Maynard gevolgd werd en dat de daders toesloegen toen hij met zijn auto voor een rood stoplicht stopte. Deze krant berichtte vorige week dat zijn dood mogelijk te maken zou hebben met een ripdeal, waarbij 400 kilo cocaïne zou zijn verdwenen. De politie zei eerder alle scenario’s nog te onderzoeken.



Ook in deze zaak is nog niemand aangehouden. De politie gaat er vanuit dat er geen verband is tussen beide zaken. ,,Maar het is nog vroeg in het onderzoek, dus we houden andere scenario's open", aldus de politiewoordvoerster. ,,De onderzoeken naar de twee moorden worden gedaan door verschillende rechercheteams, die elkaar op de hoogte houden.”



De politie riep alle mensen op die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. ,,We worden liever een keer te veel gebeld dan niet”, aldus de woordvoerster. Getuigen kunnen zich melden via het telefoonnummer 0900-6070.