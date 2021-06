Politie haalt cybernetwerk neer, nieuwe ‘slag tegen criminaliteit’

Coronavirus LIVE | GGD’s stoppen met gebruik van sneltesten, stijgende kinder­sterf­te door corona in Indonesië

13:55 Wie op reis gaat, kan vanaf vandaag een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos. De animo is groot: het telefoonnummer voor het maken van een afspraak raakte vanmorgen direct overbelast. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.