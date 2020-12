Politie grijpt in op illegaal feest bij viaduct: ‘Onacceptabel’

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest beëindigd dat aan de gang was in Heerde. De aanwezige bezoekers hebben een boete gekregen en zijn naar huis gestuurd. De politie noemt het feest ‘onacceptabel'.

Het illegale feest vond plaats in een holle buis van een viaduct over de A50 bij Heerde. De politie greep in nadat zij een tip hadden gekregen over het feest. Op Instagram deelt de politie beelden van de professionele apparatuur die werd gebruikt om het feest van muziek te voorzien.

Er waren zo'n 15 tot 20 bezoekers op het feest afgekomen. Volgens de politie hielden zij zich niet aan de geldende coronaregels. Alle bezoekers hebben een boete gekregen en zijn daarna naar huis gestuurd. Volgens de politie vertrokken de feestgangers rustig.

‘Onacceptabel’

Het viaduct werd daarna afgesloten door Rijkswaterstaat en de professionele apparatuur is in beslag genomen. Bij de actie waren ook twee politiehonden betrokken. ‘Dit soort feesten organiseren is onacceptabel', aldus de politie op hun website.

‘Daarom treden we als politie ook streng op als we dit soort feesten aantreffen. Ons doel is om dit soort feesten veilig te beëindigen en herhaling te voorkomen. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de organisatoren als de deelnemers een proces-verbaal ontvangen. We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn, maar vragen iedereen zich aan de regels te houden'.

Volledig scherm Politie in de tunnel onder het viaduct waar het illegale feest plaatsvond. © Politiehonden Oost-Nederland

