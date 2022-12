Politie grijpt in bij boerenprotest voor provinciehuis Zwolle

De politie is donderdag even voor 12.00 uur bezig de weg voor het provinciehuis in Zwolle vrij te maken bij een demonstratie van boeren. Op livebeelden is te zien dat een shovel tractoren aan de kant dringt. Een man die dat probeerde te voorkomen door ervoor te gaan staan, is opgepakt.

Boeren demonstreren bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle omdat zij tegen het opleggen van dwangsommen zijn. Onder meerOnder meer de ME is aanwezig in de buurt van het provinciehuis in de gemeente.

‘We gaan ervan uit dat zij zich ook vandaag aan de aanwijzingen houden en de dag ordelijk verloopt’, schreef de gemeente eerder in de ochtend op Twitter. De boeren dreigden eerder al met acties als de provincie niet stopt met het opleggen van dwangsommen. Op sociale media als Twitter en Telegram gaan beelden rond van een behoorlijke groep met voertuigen, waaronder trekkers, die mogelijk op weg is naar de Overijsselse hoofdstad.

Het protest zou te maken kunnen hebben met het verlopen van een ‘ultimatum’ dat boeren twee weken geleden (op 16 november) stelden bij een groot protest bij provinciehuis Overijssel in Zwolle. De boeren kondigden daar hardere acties aan als de provincie zou vasthouden aan dwangsommen voor veehouders zonder volledige vergunning.

De provincie Overijssel heeft medewerkers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, zodat ze geen overlast ervaren. Er gaat geen vertegenwoordiger van de provincie in gesprek met de boeren, zegt een woordvoerder.

PAS-Melders

Deze zogeheten PAS-melders zijn buiten hun schuld in een illegale situatie beland nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 van tafel veegde. Dit betekent dat ze hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, bijvoorbeeld door de veestapel in te krimpen. Doen ze dat niet, dan wacht een boete.

Overijssel handhaaft dit beleid met tegenzin, maar zegt niet anders te kunnen. Drie veehouderijen en twee biomassacentrales zitten momenteel in deze situatie. Nog eens 23 boerenbedrijven komen mogelijk in een handhavingstraject terecht.

In de agrarische wereld zijn ze bang dat andere provincies het voorbeeld van Overijssel zullen volgen.

In de brief aan Provincie Overijssel, eisten de boeren twee weken geleden dat de provincie het opleggen van dwangsommen onmiddellijk zou intrekken en dat zogeheten PAS-melders zouden worden gelegaliseerd, bijvoorbeeld via een noodwet.

Dat is dus niet gebeurd. De groepen die twee weken geleden dreigden met nieuwe acties, gaven gisteren nog aan dat ze niet van plan waren om die dreigementen vandaag uit te voeren.