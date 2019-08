Politie: ‘Geen kwade bedoelingen marktverkoper die kind beertje met camera gaf’

De verkoper - een onbekende voor het kind dat met haar ouders over de rommelmarkt liep - stond achter een kraam en gaf de beer omdat hij het kind lief vond. De ouders van het kind stapten geschrokken naar de politie toen ze ontdekten dat er in de beer een microfoon en camera zaten. Het politieteam Zeeuws-Vlaanderen maakte er meteen melding van op Facebook, wat leidde tot honderden reacties. Veel mensen gingen uit van kwade opzet en trokken meteen conclusies. ,,We hebben de beer onderzocht en er zaten geen batterijen in”, zegt politie-woordvoerster Mireille Aalders. Heimelijk opnames maken was dus sowieso niet mogelijk, bovendien was de stekker eraf geknipt. De beer is een zogenoemde ‘nannycam’ die gebruikt wordt voor toezicht op jonge kinderen.

Vermoedelijk heeft de politie zich laten leiden door de paniek die bij het gezin was ontstaan en was er sprake van commotie om niks. Aalders: ,,Vervelend. Want dat is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest. Het bericht was vooral bedoeld om mensen te waarschuwen.” Vandaag hebben agenten met de verkoper, die de beer aan het kind gaf, gesproken. Hij was zich van geen kwaad bewust en heeft nog drie beren weggeven aan andere kinderen.

Domper

Johan Duininck is als voorzitter van Stichting de Zevendraaiers betrokken bij de organisatie van de rommelmarkt. Hij is opgelucht. ,,We waren gisteravond nog bezig met de afwikkeling van de financiën toen ik het nieuws hoorde. In eerste instantie zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Wat een domper na zo’n geslaagde dag. Dat soort mensen lopen toch ook helemaal niet rond in Zuidzande?”



Duininck betreurt dat het bericht door de politie de wereld in is geholpen. ,,Jammer dat het nieuws zo breed is uitgemeten terwijl nu blijkt dat er niet zoveel aan de hand was. Ik begrijp niet goed waarom dat zo is gegaan. Als dorp krijg je zo een naam, maar niet om de juiste redenen.”

