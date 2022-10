Politie gaat uit van noodlottig ongeval Sanne en Hebe: ‘Alleen snel ingrijpen had ze kunnen redden’

Alleen een snel ingrijpen had Hebe (10) en Sanne (26) kunnen redden, zegt de politie. De politie baseert zich op het ‘sporenbeeld’ en het feit dat de auto waarin het meisje en haar begeleidster zaten op de kop in het water lag.

De politie heeft geen beelden van het ongeval. Op de plek van het auto-ongeluk bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch hangt geen kentekenherkenning, aldus Van Griensven. ,,Op heel veel plaatsen hebben we camera’s hangen, maar deze gebruiken we alleen om de doorstroming van het verkeer te monitoren. Dat gebeurt alleen realtime, en wordt niet achteraf voor opsporingsdoeleinden gebruikt.”

De twee werden gisterenavond gevonden in het water lang de snelweg bij knooppunt Empel, de twee waren sinds maandag vermist. Dat gebeurde nadat agenten eerst een buitenspiegel van de Kia zagen liggen. Niet veel later is verder in het water de volledige auto gevonden. De politie gaat ervan uit dat de auto door een ongeval van het talud is afgereden. Onderzocht wordt nog of het een eenzijdig ongeluk was, of dat er andere voertuigen bij betrokken waren. De politie is daarvoor op zoek naar tips van automobilisten en dashcambeelden.

Ongeluksplek Sanne en Hebe staat bekend om ongevallen De plek waar Sanne en Hebe van de weg raakten en verongelukten, staat bekend als een plaats waar de afgelopen jaren vaker ongevallen zijn gebeurd. Het gaat om de snelweg A59/A2 bij Empel. Volgens de politie gaat het om een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat nog wordt uitgezocht hoe vaak er in het verleden ongelukken zijn gebeurd bij het knooppunt, en waarom er op het punt van het ongeval geen vangrail is. ,,Wat ons vooral bezighoudt is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren zonder dat iemand dat zag”, zei hoofd Operatiën van de politie Brabant-Oost Stijn van Griensven.

Statement van de familie

De familie van Hebe en Sanne laten in een gezamenlijk statement weten dat ze het fijn vinden om met rust gelaten te worden. ‘Gisterenavond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe (10) en Sanne (26) er niet meer zijn. Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop. Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot.’

De families bedanken ook alle mensen die hebben geholpen bij de zoektocht en iedereen die heeft meegeleefd. ‘Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.’

Volledig scherm Bloemen en knuffels bij de herdenkplek voor de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26) bij het Hebehuis. © ANP

Eerder sporen gevonden

Aanvankelijk meldde de politie dat de twee werden gevonden door alerte politieagenten. Vanochtend werd echter duidelijk dat dinsdagavond - dus meer dan 24 uur eerder - al zeker één tip binnenkwam over de bandensporen bij knooppunt Empel, op de verbindingsweg tussen de A59 uit Waalwijk, naar de A2 richting Den Bosch. ,,De agenten zijn gewoon in de auto blijven zitten‘, zegt melder Peter Aaldering daarover.

Ook Rijkswaterstaat heeft de sporen gezien, zegt Van Griensven van de politie nu. ,,Omdat er op deze plek door de jaren heen vaker ongelukken zijn gebeurd, werden deze sporen gekwalificeerd als oude bandensporen.”

Dagenlang werd door honderden vrijwilligers gezocht. Die zoektocht concentreerde zich eerst rondom Waspik, een stuk verderop de A59. Dat was volgens de politie omdat dit de plaats is waar de telefoon van Sanne het laatste signaal afgaf. Gisteravond is op alle locaties uitvoeriger gezocht, waarbij ook knooppunt Empel beter werd bekeken. Daar werden ze uiteindelijk bij gevonden.

Geen vangrails

Op luchtbeelden van knooppunt Empel is te zien waar de twee precies terechtkwamen. Ze kwamen van de A59 linksonder en zijn links van de weg gereden en in het water beland. Niemand kon ze daar zien liggen. Langs dit stuk weg staat geen vangrails; die begint pas een paar meter verderop. Rijkswaterstaat zoekt nog uit waarom op deze plek - ondanks eerdere ongevallen - geen vangrails is geplaatst.

Volledig scherm De plaats bij knooppunt Empel waar Sanne en Hebe in hun auto zijn gevonden. © ANP

Bloemen bij het Hebehuis

Bij vrienden, collega’s en begeleiders heerst grote verslagenheid. Mensen die de familie willen steunen kunnen terecht bij het Hebehuis aan de Van Voorst tot Voorststraat 4 in Vught. Dit was een plek waar Hebe tot rust kon komen, in 2020 ingericht door haar ouders. Daar kunnen ook bloemen worden gelegd. ‘Zo geeft u de familie alle rust en privacy in deze moeilijke tijd’, schrijft Van de Mortel.