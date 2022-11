Politie dreigt beelden relschoppers Staphorst openbaar te maken als ze zich niet vóór dinsdag melden

Klimaatac­ti­vis­ten proteste­ren bloot in Naturalis bij ‘uitgestor­ven homo sapiens’ (en worden opgepakt)

De politie heeft vier activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een naakte actie in het biodiversiteitsmuseum Naturalis in Leiden. Drie activisten hadden zich bloot opgesteld in de zaal met een groot skelet van de wolharige mammoet, samen met een bord met de tekst ‘HOMO SAPIENS - uitgestorven 21e eeuw’.

11:04