Politie doorzoekt woning van verdachte Donny M., woensdag stille tocht voor Gino

De recherche is zondag in Geleen nog bezig met het doorzoeken van de woning van de man die wordt verdacht van de ontvoering van Gino en van betrokkenheid bij diens dood. Ook vindt er een buurtonderzoek plaats. De omgeving van de woning aan de Dommelstraat is afgezet.

De advocaat van de verdachte heeft zondag laten weten ‘de komende drie weken niet te reageren op vragen die op wat voor manier dan ook verband met de zaak Gino en/of onze cliënt Donny M. houden’. De verdachte zit in beperkingen, wat wil zeggen dat hij behalve met zijn advocaat met niemand mag praten. En dat de advocaat, de politie en justitie er naar buiten toe het zwijgen toe doen.

De woning ligt aan de overkant van de plek waar het lichaam van Gino werd gevonden achter een uitgebrande woning aan de Opbraakstraat. Tussen beide woningen in ligt een klein parkje met een speeltuintje en een wandelpad.

Achter de uitgebrande woningen leggen mensen zondag rond de middag bloemen, knuffels en kaarsjes neer. Volgens een buurman is de woning bijna drie weken geleden uitgebrand. Er bleek een wietplantage te zitten op de bovenste verdieping. Ook een naastgelegen woning is daardoor uitgebrand.

Stille tocht

Om uiting te geven aan het verdriet wordt woensdag in Kerkrade een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan het 9-jarige ventje. Dat de tocht doorgaat is zeker, vertelt een van de initiatiefnemers, Ramona Nyqvist. ,,We hebben hierover nog overleg met de politie en de gemeente”, zegt ze. “We moeten nog afspreken hoe laat we vertrekken en wat de route is.”

Volgens Nyqvist zou er zondagmiddag overleg zijn met politie, handhaving en gemeente over route en tijdstip van de stille tocht. Een woordvoerster van de politie zei daar niets van te weten. Bij de gemeente was zondag niemand bereikbaar. Ramona verwacht dat maandag meer duidelijkheid kan worden gegeven over route en tijdstip van vertrek.

Op haar Facebookpagina schrijft ze: ,,We gaan zorgen dat jij het allermooiste afscheid krijgt. Lieve jongen, hopelijk mag je voor altijd spelen in de allermooiste hemelse speeltuin. We zullen je nooit vergeten! Rust zacht kleine mooie engel.”

Gino komt eigenlijk uit Maastricht, maar logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is. Woensdagavond ging hij buiten even voetballen. Daarbij werd hij nog gezien bij het speeltuintje. Hij had om 19.30 uur terug bij zijn logeeradres moeten zijn. Toen hij niet kwam opdagen, zocht zijn zus tot diep in de nacht en alarmeerde de politie. Donderdag werd iets na 13.00 uur een amber alert gegeven. Zaterdagmorgen werd zijn lichaam in Geleen gevonden.

Het is niet bekend hoe Gino om het leven is gekomen en wat er sinds zijn verdwijning precies met hem gebeurd is.

