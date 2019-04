Politie doet invallen binnen onderzoek naar aanslag op pand Telegraaf

Politie en justitie vermoeden dat de aanslag op de Amsterdamse krant is uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, 's lands meest gezochte crimineel. De recherche zou op zoek zijn naar meerdere bij de aanslag betrokken personen. Een deel van de verdachten is vuurwapengevaarlijk, meldt de krant. De acties waarbij speciale arrestatieteams worden ingezet, zijn daarom wekenlang voorbereid.



De actie is een samenwerking tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam. Het is vooralsnog onduidelijk of er al aanhoudingen zijn verricht, blijkt na navraag bij politie en het Openbaar Ministerie. Voor tips over de verblijfplaats van Taghi heeft het OM 100.000 euro uitgeloofd. Informatie over dienst handlanger Saïd Razouki is eveneens een ton waard.



De aanslag op het Telegraafpand vond plaats na een publicatie over Taghi, die volgens het OM achter een groot aantal moorden in het criminele circuit zit. Ook motorclub Caloh Wahog, waaraan Taghi wordt gelinkt, kwam in het nieuws. Een aantal dagen voor de aanslag kwam ook de redactie van Panorama onder vuur te liggen. Het pand van het weekblad, dat eerder over Taghi schreef, werd beschoten met een raketwerper.