Politie doet geen nader onderzoek naar 'killerclown' in Arnhem

Ondanks dat de politie de meldingen over een vermeende killerclown in de Arnhemse wijk Presikhaaf nog steeds zeer serieus neemt, is het onderzoek naar de als bedreigend ervaren clown gestaakt. Dat laat de politie desgevraagd weten.

De politie heeft behalve de meldingen van enkele kinderen geen aanknopingspunten meer gekregen voor een nader onderzoek naar de zogeheten 'killerclown'. Vooralsnog steekt de politie dan ook niet meer energie in de zaak.

Klopjacht

Op zondag 3 juni kwam er vanuit de struiken achter het speeltuintje aan de Engelenburghstraat in Arnhem een man dreigend op spelende kinderen af. De man droeg volgens de melding bont gekleurde kleding en een clownsmasker. De kinderen ging er vandoor en schakelden via hun ouders de politie in.

Hierop ontstond een ware klopjacht van zo'n twintig politie- en brandweermensen. Ook zette de politie een warmtecamera om de man op te sporen. Tevergeefs. De man is nooit gevonden.

Bedreigende tekst

Maar gaat de politie er wel vanuit dat er een angstaanjagende clown heeft rond gelopen? ,,We hebben alleen waarnemingen van kinderen. Voor zover bekend heeft geen volwassene de clown gezien, maar we gaan er wel vanuit dat er een clown is geweest", aldus politiewoordvoerder Simen Klok.