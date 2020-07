Politie deelt details onderwereldgevangenis met martelkamer in Wouwse Plantage, zes mannen opgepakt

VideoDe politie bevestigt dat in juni een speciale ‘onderwereldgevangenis’ is aangetroffen in zeven zeecontainers in Wouwse Plantage. Een van die containers deed dienst als een martelkamer. De politie stuitte op deze ‘EBI voor de onderwereld’ doordat het door een politiehack mee kon lezen via de versleutelde chatdienst Encro. Zes mannen zijn door de politie aangehouden. Burgemeester Han van Midden van Roosendaal noemt de martelkamers ‘onvoorstelbaar’ en wil maatregelen nemen om de openbare orde en veiligheid in Wouwse Plantage te herstellen.

Vorige week liet de politie tijdens een persconferentie over het kraken van Encro al doorschemeren het soms op bijzonder schokkende zaken was getroffen. Nu blijkt waarom, in de woorden van de recherchechef Andy Kraag, zelfs de meest ervaren rechercheurs soms niet anders konden dan hun wenkbrauwen fronsen. Zes zeecontainers die dienst deden als cel, waar gevangenen werden vastgehouden. Een container was geprepareerd als martelkamer, compleet met een tandartsstoel waarin de gevangene kon worden vastgezet. In die container stuitte de politie op een snoeischaar, een takkenschaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken. Die laatste konden over het hoofd van het slachtoffer worden getrokken.

‘Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen’

Het onderzoek van de politie startte in april, toen de recherche haar ogen liet vallen op een 40-jarige man uit Den Haag die verdacht werd van betrokkenheid bij drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. ,,Hij leidde een bestaan onder de radar, maar uit ons financieel onderzoek bleek dat hij vermoedelijk een loods in Wouwse Plantage in gebruik had. Toen we onze aandacht op die loods richtten, kregen we via onderzoek 26Lemont inzage in belangrijke chatcontacten van de verdachte via een telefoon van Encrochat,” zegt Jannine van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid.

Volledig scherm Tandartsstoel in zeecontainer die bedoeld was als martelkamer © OM

Rechercheurs die live meelazen in Encrochat focusten ook op berichten over de containers. Daarin werd gesproken over ontvoeringen en het martelen van slachtoffers. ,,Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen”, “maar die hond is spoorloos”, werd er bijvoorbeeld gestuurd. De loods werd de ‘ebi’ genoemd, naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De acties van de groepering werden volgens de politie goed voorbereid. Er waren ‘OT's’ (oberservatieteams) en er werd gezorgd voor wapens, politiekleding, busjes, stopborden en kogelwerende vesten.

Slachtoffers werden gewaarschuwd

Toen het de politie duidelijk werd wat zich mogelijk ging afspelen in die zeecontainers, die nog niet volledig in gereedheid waren, werden de containers door de politie onder observatie genomen. Daaruit kwam ook naar voren dat een tweede loods, in de nabijheid van Rotterdam, moest dienen als uitvalsbasis. De politie vond hier snelle auto’s, wapens en kogelwerende vesten. Verschillende verdachten werden bij beide loodsen gezien.

Zes mannen aangehouden

De politie heeft in totaal zes mannen aangehouden. De zes mannen zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld op verdenking van voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Twee verdachten zijn tevens in bewaring gesteld voor wapenbezit. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag hun gevangenhouding voor 90 dagen bevolen.

Volledig scherm De plek waar de politie is binnengevallen. © Majda Ouhajji

Volledig scherm De loods waar de politie onlangs is binnengevallen. © Majda Ouhajji