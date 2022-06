Politie brengt in jacht op ontsnapte beruchte tbs’ers hun identiteit naar buiten

UpdateTwee beruchte tbs’ers zijn voortvluchtig nadat ze dinsdagavond om 20.30 uur op spectaculaire wijze zijn ontsnapt uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Ze kregen hulp van handlangers, die met een slijptol een gat in het hek van de kliniek maakten.

De politie heeft inmiddels een oproep naar buiten gebracht over de tbs’ers: het gaat om de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster. De mannen zijn gevlucht in een witte Volkswagen Golf met zonnedak. Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek.

Luciano Dijkman is in 2021 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en TBS dwang voor een gewapende overval. Hij ontsnapte al vaak en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. Dijkman (Amsterdam, 17 december 1997) is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen.

Sherwin Benshomin Windster is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden. Hij schoot in 2015 bij een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood.

Beide mannen hebben een normaal postuur. Windster is 1.74 meter, heeft 2 gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg tijdens de ontsnapping een bruin trainingspak. Dijkman is 1.83 meter lang en droeg dinsdagavond een donkerblauw trainingspak.

Eerdere ontsnappingen

Het is niet de eerste keer dat er een ontsnapping is bij de Pompestichting. In 2017 ontsnapte een tbs’er door met een bouwschaar een gat te knippen in het hek, in 2019 wist een tbs’er met geprepareerde schoenen en een mes en vork over het hek te klauteren.

Na die laatste ontsnapping was de maat vol: op dit moment wordt er gebouwd aan een tweede hekwerk, dat zal worden voorzien van stroomdetectie. Maar deze nieuwe veiligheidsvoorziening is nog niet klaar. Het nieuwe hekwerk wordt pas eind dit jaar opgeleverd.

Tips

Heeft u beelden van of tips over wat er zich gisteravond heeft afgespeeld bij de tbs-kliniek van de Pompestichting aan de Weg door Jonkerbos in Nijmegen? Mail naar j.kuitert@gelderlander.nl

Volledig scherm Links het bestaande hek, rechts het nieuwe, nog niet voltooide hek (dat van stroomdetectie voorzien zal worden) van tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. © Paul Rapp