Politie blij met eerste opkomst DNA-onderzoek Nicky Verstappen

,,We waren ingericht op 1250 mensen. Dus de opkomst is zeker niet slecht'', zei woordvoerder Dick van Gooswilligen van het DNA-onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. ,,Aan het eind van de rit gaan we kijken wat we doen met de mensen die zich niet hebben gemeld.'' Dat is dus na 18 maart, want zo lang duren de DNA-afnames nog.