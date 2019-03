Politie bezorgd om dumpingen: ‘Overal in het land ontstaan productielocaties’

Wat vinden jullie voor drugsafval?

,,Vaak gaat het om vaten van een meter bij een meter die gedumpt worden. Veel vaten lekken, omdat ze uit busjes worden gedonderd. We zien stortingen in gierputten, afwateringsslootjes en bospercelen op de Veluwe, maar ook vaten die leeglopen in een woonwijk. Drugsafval wordt ook gelekt uit rijdende busjes. Je draait de kraantjes open en zorgt dat het via de bodem uit je busje loopt. Als het buiten regent, valt dat niemand op. We hebben totaal geen zicht op de aard en omvang van de milieuschade die drugs aangericht.’’