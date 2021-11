Politie bereidt zich voor op invoering taser: ‘Verzet je niet, of ik moet stroom gebruiken!’

Marit (15) doet alles voor haar oma Riekie en krijgt lintje: ‘Ze is nergens te beroerd voor’

Het verwisselen van de katheter doet ze in een handomdraai. En als er moet worden gepoetst, dan heeft ze de doek al in haar hand. De vijftienjarige Marit Dijkhof uit Twello doet alles voor haar 77-jarige zorgbehoevende oma, enkel uit liefde. Vanwege haar buitengewone inzet kwam zaterdag de burgemeester over de vloer. Die reikte een speciaal lintje uit. ,,Marit is er één uit duizenden.”

