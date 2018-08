Politie: bende zit mogelijk achter vele auto- en camperinbraken

‘Te vroeg voor conclusies rond kliniek Den Dolder’

17:35 Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt het ‘niet goed’ dat er nog altijd drugs wordt verhandeld in de kliniek waar de moordenaar van Anne Faber verbleef. Toch vindt het ministerie het nog ‘te vroeg’ om nu al conclusies te trekken over het verbeterplan dat begin dit jaar op poten werd gezet om de problemen in de forensisch psychiatrische kliniek FPA Utrecht in Den Dolder aan te pakken.