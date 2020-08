Politie belaagd tijdens demonstratie tegen spoedwet: één agent gewond en meerdere aanhoudingen

Zo’n honderd tot tweehonderd mensen protesteerden vanmiddag tegen de coronaspoedwet. De nieuwe wet moet de bestaande noodverordeningen vervangen, die nu gebruikt worden om de coronamaatregelen te handhaven. De betogers riepen leuzen als ‘wij zijn Nederland’ en ‘weg met de spoedwet’.



Officieel was het protest aangemeld voor op de Lange Vijverberg langs de Hofvijver. Daar was echter niemand. Wel waren er twee onaangekondigde demonstraties op het Plein en het Buitenhof, meldt de gemeente Den Haag.



Op enig moment hebben de demonstranten op het Buitenhof zich gevoegd bij de demonstratie op het Plein. Daar werden zij agressief richting de politie. ,,De politie heeft vervolgens diverse waarschuwingen gegeven. Die werden echter in de wind geslagen. Daarna heeft de ME opgetreden. We kunnen ons voorstellen dat winkelend publiek hiervan is geschrokken.”



Bij elkaar zijn op het Plein zo’n honderd betogers weggestuurd. Het Binnenhof werd hermetisch afgesloten. Dat was eigenlijk de plek waar de demonstranten heen wilden. Ook de ingangen naar het gebouw van de Tweede Kamer gingen dicht.