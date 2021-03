Politie beëindigt met charges ‘te drukke’ demo's op Malieveld, rust is weer terug

Coronavirus LIVE | Meer coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis, Europese Commissie werkt aan vaccinatie­p­as­poort

15:55 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gestegen. Er liggen nu 1922 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. En de Europese Commissie werkt aan een gezondheidscertificaat, het zogenaamde ‘groene paspoort’, om reizen binnen de EU vóór de zomervakantie te vergemakkelijken. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.