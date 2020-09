Politie beëindigt illegale feesten in Halfweg en Amstelveen

video Man opgepakt voor doodrijden Tamar (14), advocaat zegt ‘dat hij geen aanrijding heeft gemerkt’

11 september De politie Noord-Holland heeft twee mannen verhoord en een 28-jarige inwoner van Duitsland aangehouden als verdachte in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. De 14-jarige tiener werd in de nacht van 24 op 25 juli aangereden en de volgende ochtend vroeg dood gevonden. De twee Duitse mannen zaten in de grijze Mazda die later op camerabeelden opdook en waarop dna-sporen van Tamar zijn gevonden.