Politie beëindigt gijzeling vrouw in Zutphen: twee verdachten met getrokken pistool aangehouden

UPDATEEen arrestatieteam van de politie heeft zondagmorgen in Zutphen een gegijzelde vrouw bevrijd uit een woning. De gijzelnemers, een 24-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige man uit Polen, werden met getrokken pistool aangehouden. De vrouw belandde met hoofdletsel in het ziekenhuis, meldt De Stentor.

Volgens buurtbewoners is één van de arrestanten de bewoner van het huis in de Donker Curtiusstraat. De politie viel de woning vanmorgen rond 08:00 uur met het arrestatieteam binnen, nadat er een tip was binnengekomen over een verdachte situatie. Agenten sloegen de ruit van de voordeur in om binnen te komen. De bewoner werd geblinddoekt afgevoerd.

Getrokken pistool

De tweede man, de 24-jarige Rotterdammer, werd opgepakt in de Jan Vermeerstraat, een halve kilometer en vijf straten verderop. Dat gebeurde rond 09.00 uur, zegt een ooggetuige, die anoniem wil blijven. ,,Ik hoorde een hoop geschreeuw en zag twee politieagenten met getrokken pistool. Ze sloegen een man in de boeien, die op zijn buik op de grond lag. Die man bleef opvallend rustig. Ook toen-ie heel uitgebreid werd gefouilleerd.’’

Een politie-agente bleef na deze arrestatie in de straat achter om een zwarte auto in de gaten te houden. Die werd later afgesleept. Tijdens de actie werden twee vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

Complex

Politie Waterkwartier Zutphen zegt via sociale media dat het om een penibele kwestie ging. ,,De situatie was complex, onder andere omdat er over een vuurwapen werd gesproken. Naast de aanhouding konden wij een vrouw bevrijden die in de woning werd vastgehouden door de verdachten. We zijn blij dat de vrouw vrij is, dat de verdachten vastzitten en dat de vuurwapens van de straat zijn.”

De arrestatie van de man in de woning en het onderzoek daarna trokken veel bekijks van buurtbewoners. Die zeiden echter bijna allemaal de man niet of nauwelijks te kennen. Hij zou daar zonder partner maar met twee kinderen wonen. ,,Ik sprak wel eens met hem, maar verder ken ik hem niet echt", zei een van de overburen.

De meeste buren willen zich niet in de zaak mengen en doen er het zwijgen toe. Er circuleerden ook filmpjes van de arrestatie, maar uit angst voor represailles durfde niemand die af te staan of door te sturen.