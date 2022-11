Politie beëindigt eerste betoging tegen Zwarte Piet aan vooravond intochten Sint

Onder het roepen van de leuze ‘kick out Zwarte Piet’ trokken de actievoerders omstreeks drie uur van de publieke tribune naar het midden van de raadszaal bij de zitplaatsen van het college van burgemeester en wethouders. Daar ontrolden ze een spandoek met de tekst: ‘Geen Zwarte Piet, ook Emmen niet'.

Terwijl twee betogers met het protestdoek bleven staan, hield een derde een betoog waarin werd geëist dat Emmen volledig stopt met de ‘racistische karikatuur’ Zwarte Piet. Daarna hielden de in totaal negen betogers een zitblokkade. In hun handen hielden ze kartonnen bordjes voorzien van slogans als ‘Zwarte Piet = racisme’ en ‘Emmen kan niet’, zo is te zien op foto's.

Burgemeester Eric van Oosterhout besloot de vergadering onmiddellijk te schorsen en riep de raadsleden op de zaal te verlaten. Het merendeel gaf gevolg aan zijn oproep. De burgervader verzocht de betogers te vertrekken. Inmiddels was de beveiliging ingeschakeld, meldde RTV Drenthe. Uiteindelijk werd ook de politie opgeroepen, die de actievoerders oppakte.

Rebellen

De betogers bleken ‘rebellen’ te zijn van Extinction Rebellion Nederland. Voorafgaand aan hun pieten-protest hadden ze bij de ingang van het gemeentehuis al actie gevoerd voor het klimaat. Onder het motto ‘Zwarte Piet is racisme, breek met kolonialisme’ toonden de actievoerders zich solidair met de antiracismebeweging en schaarden zich achter de acties van Kick Out Zwarte Piet. De rebellen eisten dat de gemeente Emmen openlijk afstand doet van zwarte pieten tijdens de intocht van Sinterklaas. Te beginnen met de intocht van komende zaterdag.

De stichting Sinterklaas Emmen en de Emmer winkeliers, die de intocht gezamenlijk organiseren, verklaarden vorig jaar al het aandeel zwarte pieten steeds verder te willen afbouwen en vervangen door roetveegpieten. Dit laat onverlet dat er tot die tijd nog steeds Zwarte Pieten te zien zijn. De rebellen vinden dat niet kunnen. Of ze zaterdag opnieuw actie gaan voeren, hangt volgens hen af van het antwoord dat ze vandaag vanuit de gemeente krijgen.

Een woordvoerder van de gemeente liet desgevraagd weten dat er geen subsidie wordt verleend aan ‘sinterklaascomités of activiteiten waar (Zwarte) Piet bij betrokken is. Met de sinterklaascomités zijn we in gesprek over het uiterlijk van de pieten. Wij geven daarmee ruimte aan alle meningen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Venlo

Emmen was weliswaar de eerste gemeente in Nederland waar dit jaar in aanloop naar de intocht van de Sint werd geprotesteerd tegen Zwarte Piet, maar is niet de enige gemeente waar dit gebeurt. In Venlo demonstreert KOZP zondag tegen de ‘racistische schijnoplossing grijze piet’, zo staat in een toelichting van actiegroep ‘Venlo kan het’ op Facebook. ‘KOZP eist zichtbare verandering van de racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, blijven wij de aandacht opeisen door middel van vreedzaam protest bij sinterklaasintochten in Nederland.’

Het intocht-comité van Venlo introduceerde de grijze piet volgens KOZP in 2020 samen met andere steden waaronder Breda, Dordrecht en Leeuwarden. ‘De laatste drie hebben inmiddels allemaal afgezien van deze absurde oplossing omdat de racistische kenmerken en impact blijven. Maar ook in Venlo hebben alle kinderen recht op een omgeving waarin zij niet met racistische beelden die hun zelfbeeld aantasten worden geconfronteerd', luidt het.

Alkmaar

In Alkmaar wilde de actiegroep ‘Alkmaar kan het’ zaterdag ook protesteren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas, maar ze blies de betoging vandaag af. Dat gebeurde nadat de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente foto's had doorgestuurd van het uiterlijk van de ‘inclusieve pieten’ die de goedheiligman dit jaar begeleiden in de Noord-Hollandse stad. De actiegroep nam naar eigen zeggen geen genoegen met een mondelinge toezegging over de pieten ‘omdat het precies op dit punt vorig jaar misging’ en eiste een schriftelijke toezegging door middel van foto’s om misverstanden te voorkomen.

De actiegroep had nog wel enkele kanttekeningen. ‘De kraag en de donkere krullenpruiken kunnen achterwege gelaten worden.’ ‘Als het intocht-comité hiervoor zorgt, dan heeft het een versie van een Piet die ontdaan is van alle raciale kenmerken die kwetsend zijn', aldus ‘Alkmaar kan het’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elders

Zowel KOZP als Nederland Wordt Beter reageerden nog niet op ons verzoek om een overzicht van geplande betogingen tegen Zwarte Piet tijdens sinterklaasintochten elders in Nederland, noch op vragen over wat het probleem is met de Pieten in die plaatsen.