Politie Arnhem zet straat af na vondst van grote partij vuurwerk in woning

Aan de Klarendalseweg in Arnhem is vanavond 100 kilo vuurwerk aangetroffen in een bovenwoning. De bewoner is aangehouden door de politie. Uit veiligheidsoverwegingen heeft men de omgeving afgezet. Een restaurant onder de woning aan de Klarendalseweg is ontruimd.