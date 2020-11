Politica Julie d’Hondt (PvdA) werd serieus bedreigd om Jip en Janneke: ‘Die telefoontjes waren heel eng’

Vandaag 5407 nieuwe besmettin­gen, stevige daling, maar zelfde beeld als vorig weekend

22 november Het RIVM meldt vandaag 5407 nieuwe coronabesmettingen, een stevige daling ten opzichte van gisteren (toen werden er 6093 gemeld, later gecorrigeerd naar 6076). Toch geeft de daling niet meteen reden tot juichen. Vorig weekend waren de getallen nagenoeg hetzelfde, wat het beeld bevestigt dat het dagelijks aantal gemelde besmettingen is gestabiliseerd. In Brabant daalde het aantal besmettingen van 1004 zaterdag naar 953 zondag.