Poederbrieven aangetroffen bij hotels, ziekenhuis en mediabedrijven

De drie brieven die bij DPG terechtkwamen, werden bezorgd bij het klantcontactcentrum in het Brabantse Best, het Init-gebouw in Amsterdam en in het pand aan het Delftseplein in Rotterdam. Specialisten van de brandweer konden op beide locaties halverwege de ochtend al snel uitsluiten dat de inhoud van de enveloppen gevaarlijk was. Een paar medewerkers van de postkamer zijn uit voorzorg korte tijd geïsoleerd. ,,Dat is de standaard procedure. Ze zijn weer aan het werk.”



De verdachte brief in Best kwam rond 09.00 uur binnen. Twee uur later werd het sein weer op groen gezet. Volgens de politie heeft het bedrijf al die tijd gewoon kunnen doordraaien, de productie werd niet stopgezet. ,,In Best is de drukkerij, maar geen redactie gevestigd en beide brieven waren echt gericht aan de klantcontactcentra”, vertelde woordvoerster Ilse Luyk vanmorgen. In beide brieven zat volgens Luyk vermoedelijk hetzelfde poeder.



Vanmiddag werd duidelijk dat er een derde poederbrief is ontdekt bij een pand van DPG Media aan het Delftseplein in Rotterdam. In dit pand zit naast de redactie ook een klantcontactcentrum. De brief was, net als de andere twee, aan het klantcontactcentrum gericht. De derde brief is niet geopend, omdat medewerkers op de hoogte waren van hoe de eerste brieven eruit zagen en dus wisten waar ze op moesten letten.