Poedelnaakt maar mét mondkapje: ook in sauna's is het nu verplicht

In de Arnhemse gaysauna SteamWorks moeten sinds afgelopen dinsdag verplicht een mondkapje dragen. ,,En daar gaan we streng op handhaven”, aldus Arold Dingemans, eigenaar van SteamWorks. Poedelnaakt en toch een mondkapje op. Het is een vreemd gezicht, maar zijn de regels wel, laat een woordvoerder van het COVID-19 Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie weten.



De mondkapjesplicht geldt in binnenruimtes die publiekelijk toegankelijk zijn, en daar valt een sauna ook onder. ,,Daarbij moet wel aangetekend worden dat je alleen verplicht bent om zo’n mondkapje te dragen als je in beweging bent. Als je bijvoorbeeld in de sauna gaat zitten, mag het kapje af.”