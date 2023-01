Plots lichten er oogjes op in berm op de Veluwe: ‘Hij kwam achter de struiken tevoorschijn’

Een op de vijf mensen heeft probleem bij poepen, deze arts helpt je: ‘Sommigen gaan de deur niet meer uit’

Poep: alleen kinderen praten er graag over. Voor veel volwassen is het een gênant onderwerp. Volgens specialisten van het Utrechtse Diakonessenhuis, dat sinds deze week een officieel poepcentrum heeft, is het tijd om onze ontlasting uit de taboesfeer te halen. Want maar liefst één op de vijf mensen heeft moeite met naar het toilet gaan.

