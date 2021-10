Plicht voor dragen mondkapjes weer invoeren: snel terug naar basismaatregelen volgens RedTeam bittere noodzaak

‘Het is een optelsom’

Ook arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse CWZ, eveneens lid van het RedTeam, is zeer ongerust. ,,Er komt een volgende golf aan, wees daar maar zeker van. Het gaat momenteel zó hard dat we in het ziekenhuis al bijna geen coronatesten meer hebben, in twee weken tijd is het aantal aanvragen voor testen in de diensturen meer dan verdubbeld.’’



Het herinvoeren van de mondkapjesplicht is niet dé oplossing, stellen ze beiden. Van Zelst: ,,Het is een optelsom. Ik denk ook dat je moet kijken naar de quarantaineregels, die nu voor gevaccineerden veel losser zijn geworden.’’