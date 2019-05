‘Plegers aanslag op kantoor Telegraaf kregen opdracht vanuit de cel’

Het onderzoeksdossier 26Wheeling , waaruit de Amsterdamse krant citeert, maakt duidelijk dat K., die van drie liquidaties wordt verdacht, zijn opdrachten ‘moeiteloos’ vanuit de cel kon geven. K. had contact met twee individuen die door justitie en politie als de leiders van het onderwerelduitzendbureau worden gezien. In het onderzoek naar de aanslag op het Telegraaf -pand en het criminele uitzendbureau werden in april dertien verdachten aangehouden . Drie van hen worden in beide onderzoeken als verdachte aangemerkt. De groep faciliteerde de misdrijven met onder meer gestolen auto’s, die in garageboxen werden verborgen. Vorig jaar reed in de nacht van 26 juni een bestelwagen met flinke vaart de pui van het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam binnen. De bestuurder van het voertuig maakte zich samen met een handlanger uit de voeten, waarna de wagen vlam vatte.

Ridouan Taghi

In het onderzoeksdossier komt K., die onder andere de ‘vergismoord’ op Stefan Eggermont in 2014 krijgt aangewreven, naar voren als een belangrijk contact van ’s lands meest gezochte crimineel, het voortvluchtige kopstuk van de zogenaamde Mocro-maffia: Ridouan Taghi. Die laatste kwam al eerder in het onderzoek in beeld als mogelijke opdrachtgever van de aanslag.



K, die al enige tijd vastzit, zou contact met de buitenwereld hebben via mobiele telefoons die over de gevangenishekken en -muren worden gegooid. ‘Bilal el H. als Nabil D. maakten dat contact tussen hen mogelijk via het over de gevangenismuur gooien van mobiele telefoons’, leest het in de stukken. De recherche waarschuwde vorig jaar al voor deze smokkelpraktijken.