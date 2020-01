Platgelegde website bevatte waarschijnlijk ook jouw wachtwoord: ‘Wij zitten daar gewoon tussen’

Video Broer ernstig zieke coffeeshop­baas Van Laarhoven: ‘Het gaat niet goed met hem’

16:37 De naar Nederland gebrachte coffeeshopbaas Johan van Laarhoven (59) heeft volgens zijn advocaat zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld. Via een kort geding wilden zijn advocaten vandaag afdwingen dat de Tilburger accurate medische zorg krijgt, maar zonder succes. Volgens de Staat is de medische zorg voor van Laarhoven in zijn cel voor nu voldoende. Zijn broer maakt zich ernstig zorgen.